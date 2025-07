Laguna stallo per i conflitti di parte

ORBETELLO Il Comitato Orbetello Bene Comune è fortemente preoccupato nell’apprendere che il governo nazionale ha impugnato la legge regionale sulla Laguna di Orbetello. "A un anno esatto dalla moria del luglio 2024 – spiegano dal comitato –, dopo aver raccontato direttamente e attraverso i rappresentanti locali, con tanto di squilli di tromba, la nascita del futuro Ente Gestore, il Parco Ambientale della Laguna di Orbetello, proprio nel momento in cui scadono i 150 giorni entro i quali i 5 soggetti Soci dello stesso futuro Ente (Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e Comune di Orbetello) devono dare corso alla costituzione di tale Parco, si legge che il Governo impugna una Legge Regionale che, pur se tardiva, va comunque a colmare un vuoto temporale che durerà fino a quando non entrerà in campo in modo operativo il Parco". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Laguna, stallo per i conflitti di parte"

In questa notizia si parla di: laguna - orbetello - stallo - conflitti

Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi, 12 maggio 2025, una legge per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello L'articolo Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia proviene da Firenze Post.

L’incubo del granchio blu: è tornato in laguna, ora Orbetello trema - Orbetello (Grosseto), 18 luglio 2025 – Come in una partita di Risiko, il granchio blu sta conquistando voracemente la laguna di Orbetello.

Orbetello, sarà il Tar della Toscana a decidere sul futuro della laguna - Orbetello (Grosseto), 22 maggio 2025 – È il Tar della Toscana a dover stabilire se la laguna di Orbetello debba essere considerata un bene appartenente al demanio marittimo e, di conseguenza, se la sua gestione e manutenzione debbano rientrare tra le competenze anche dello Stato.

Laguna, stallo per i conflitti di parte.