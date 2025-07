L’agente di Weah shock | Alla Juventus un dirigente cerca vendetta

Dichiarazioni sicuramente non banali quelle dell'agente di Timothy Weah della Juventus. Ecco cos'ha raccontato il procuratore del giocatore americano in uscita dal club torinese. DICHIARAZIONI SHOCK – La Juventus sarĂ una rivale dell'Inter nella prossima imminente stagione di Serie A. I bianconeri, nonostante i cambiamenti e le difficoltĂ degli ultimi anni, rimangono sempre una squadra temibile. A proposito di Juve, nelle ultime ore, l'agente di Timothy Weah ha sparato a zero contro un dirigente bianconero, rivelando tutto questo a Sportitalia: « La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone.

Juventus, Weah ora è un caso: ecco con chi ce l’ha l’agente dell’americano | CM.IT - Il caso della domenica in casa Juventus è senza dubbio Timothy Weah: l’agente del giocatore ha avanzato un pesante j’accuse contro un elemento della dirigenza bianconera Non è un mistero che la ... Da calciomercato.it

L’agente di Weah si scaglia contro un dirigente della Juve: “Crea problemi e ora agisce per vendetta” - L'agente di Timothy Weah, Badou Sambague, tuona contro uno dei dirigenti della Juventus per il blocco dell'affare per il trasferimento del suo assistito ... fanpage.it scrive