ladro in trappola sorpreso a rubare merce per 3000 euro

L’altra sera, a Marlia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto di un cittadino georgiano, un 35enne senza fissa dimora, con precedenti di polizia, per il reato di furto commesso in danno del locale supermercato “Esselunga”. L’allarme è scattato alle 21 di venerdì sera e la Centrale Operativa dell’Arma di Lucca ha inviato una pattuglia di Carabinieri presso il punto vendita Esselunga di Marlia, in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato un cittadino straniero, che con un abile stratagemma, era riuscito a superare le casse con circa 3000 euro di merce rubata. L’uomo, che apparentemente era entrato per fare la spesa, aveva riempito due buste in plastica di ricariche per rasoi e ricambi per spazzolini elettrici, vuotando interi scaffali, materiale che aveva occultato sotto alcune scatole di surgelati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

