Ladri penetrano nel bar tabacchi ma sono messi in fuga dai vigilantes

Ladri in azione ad Aversa. A finire nel mirino dei malintenzionati è stato il bar tabacchi Lama in zona Borgo. I delinquenti sono riusciti, utilizzando mazze di ferro, a forzare l'ingresso e a penetrare nell'esercizio commerciale. Qui hanno puntato alla cassa ma a sventare il furto è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

