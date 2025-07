Ladra fermata con il POS nella borsa È davvero così facile rubare soldi contactless?

I carabinieri di Napoli hanno fermato una donna mentre rubava 100 euro dalla cassa di un locale. Nella borsetta aveva un POS portatile usato per sottrarre soldi ai turisti. È davvero così facile?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ladra fermata con il POS nella borsa. È davvero così facile rubare soldi contactless?

In questa notizia si parla di: davvero - così - facile - soldi

Intelligenza Artificiale a scuola: il 97% degli studenti la usa ogni settimana, ma solo il 22% si fida davvero dei contenuti. Tra opportunità e rischi, così cambia il modo di studiare - Secondo la nuova ricerca di NoPlagio.it, realizzata da TGM Research, l’Intelligenza Artificiale è ormai una presenza costante nella vita degli studenti italiani tra i 16 e i 18 anni.

Lo stipendio di Gattuso in Croazia viene reso pubblico: “Così vedete quanto ho guadagnato davvero” - Lo stipendio di Gattuso all'Hajduk Spalato viene reso pubblico in Croazia. Il tecnico risponde a precisa domanda in sala stampa: "Così vede quanto guadagno davvero".

Cantiere a scuola, il dirigente: “I lavori smantelleranno l’indirizzo odontotecnico, così è davvero troppo” - Empoli, 26 luglio 2025 – “Stanno restaurando la scuola con la scuola dentro. Stanno facendo anche un bel lavoro ma non è possibile continuare così ”.

Ladra fermata con il POS nella borsa. È davvero così facile rubare soldi contactless?; Nuova Citroën ë-C3: così l’elettrico è davvero facile; Sai davvero cosa significa miliardo? Scopri perché non è così semplice come si pensi.