L’addio Per Lorenzo Lollo nuova avventura in quel di Viareggio

Mancava soltanto l’ufficialità , nel giro di qualche giorno è arrivata anche quella: Lorenzo Lollo, dopo la separazione dal Siena, è un nuovo giocatore del Viareggio (Eccellenza). Il centrocampista, classe 1990, legato alla Robur da un altro anno di contratto, ha svolto soltanto i primi allenamenti con Bellazzini e la squadra, da fuori rosa, insieme ad Alessandro Mastalli, lavorando a parte, già certo di non rientrare nei piani bianconeri. A Viareggio, Lollo, ritroverà Elia Galligani che ha deciso di tornare a vestire la maglia della sua città , ed Enrico Bertelli con cui ha incrociato il cammino due anni fa, in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’addio. Per Lorenzo Lollo nuova avventura in quel di Viareggio

