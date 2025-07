Lacrime e commozione L’addio a Egisto Dall’Ara

La chiesa di Gatteo Mare piena di gente per l’ultimo saluto a Egisto Dall’Ara che si era spento a 79 anni mercoledì scorso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo lunga malattia. Alla messa celebrata da don Mirco Bianchi c’erano il sindaco Roberto Pari, l’assessore Gianluca Vincenzi, il presidente della cooperativa bagnini di Gatteo Mare Massimo Bondi e il presidente del centro Auser Terzo Tosi, ma sopratto tante persone del mondo imprenditoriale e del turismo di Gatteo Mare dove Egisto Dall’Ara ha passato 60 anni a fare l’albergatore. Egisto Dall’Ara, decano degli albergatori di Gatteo Mare, era uno dei personaggi più conosciuti e stimati in tutta la riviera, presidente del settore turistico del comprensorio cesenate della Confcommercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lacrime e commozione. L’addio a Egisto Dall’Ara

