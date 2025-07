Labbra da bambola? Tutte le combo da provare per avere le tue Bratz lips

Dopo aver visto il blush porsi al centro d’ogni nascente beauty trend estivo, secondo l’opinione dei beauty addicted tutti è ora il turno delle labbra di prendersi la scena. Grandiose protagoniste del maquillage della calda stagione, persino letteralmente per certi versi, sono le cosiddette Bratz Lips, un trucco labbra statement, ad effetto luminoso, che intende evocare il signature make-up delle bambole più cool degli anni Duemila. In fondo tutte noi abbiamo più o meno segretamente desiderato essere loro, almeno una volta nella nostra infanzia: eccoci perciò accontentate, seppur con qualche anno di ritardo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Labbra da bambola? Tutte le combo da provare per avere le tue Bratz lips

In questa notizia si parla di: labbra - tutte - bratz - lips

Labbra da bambola? Tutte le combo da provare per avere le tue Bratz lips; Il trucco labbra dell'autunno si ispira alle Bratz; Le concealer lips di Victoria De Angelis.

Jam Lips, la tendenza labbra estiva è golosa e saccarina come una confettura con frutta di stagione - Se pensiamo alla bella stagione, oltre che pensare al mare, pensiamo alle campagne piene di sole e agli alberi da frutto ricchi di preziose gemme come dimostrano le unghie estate italiana. Come scrive vogue.it

Jam Lips: la tendenza labbra dell’estate è davvero golosa - Labbra luminose e dense jam lips labbra che si ispirano alla marmellata tendenza delle labbra estate 2025 da ricreare ... Si legge su msn.com