La7 | In Onda tra gli ospiti c’è Rosy Bindi

ROMA – Questa sera la storica esponente del centro-sinistra Rosy Bindi (foto), la psicologa Arianna Farinelli e il giornalista Federico Fubini saranno ospiti di “In Onda”. Il programma, condotto come sempre da Marianna Aprile e Luca Telese, verrĂ trasmesso a partire dalle ore 20:35 in diretta su La7. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La7: “In Onda”, tra gli ospiti c’è Rosy Bindi

In questa notizia si parla di: onda - ospiti - rosy - bindi

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 11 maggio 2025 - Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 maggio 2025 su Canale 5. Oggi, domenica 11 maggio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano.

Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 11 maggio 2025 su Rai 1 - Ecco i nomi degli ospiti famosi che parteciperanno alla consueta puntata settimanale del programma condotto da Mara Venier.

Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 4 maggio 2025 su Rai 1 - Tutti i nomi di coloro che prenderanno parte alla consueta puntata domenica del programma della Rete Ammiraglia condotto da Mara Venier.

BARDONECCHIA, 1° LUGLIO 2025: IL GIORNO DOPO L'ESONDAZIONE L'EDITORIALE DEL DIRETTORE FABIO TANZILLI No. Non si può dare solo colpa al cambiamento climatico. Bisogna avere il coraggio di dire, e scrivere, la verità . Proprio perché purtro Vai su Facebook

Trump, Bindi: “Il mondo è ostaggio di guerre e interessi economici, è un pericolo senza precedenti”; Meloni e Trump parlano la stessa lingua? Rosy Bindi spiega a La7 perché non è così; Accordi e Disaccordi | Puntata 10 maggio 2025.

Maxi incendio in campeggio, la fuga di Rosy Bindi e altri 600 tra le ... - Disavventura in campeggio per Rosy Bindi e altre 600 persone a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si legge su affaritaliani.it

Rosy Bindi: «Ero al mare con i nipoti, poi l’incendio. Quando Prodi ... - Rosy Bindi racconta così l’incendio che ha sfregiato la pineta di Roccamare, a Castiglione della Pescaia, da sempre il buen retiro estivo di Romano Prodi e già luogo d’ispirazione di Italo ... Segnala corriere.it