PISTOIA Il Grifone mastica amaro verrebbe da dire ed in parte può anche essere vero dal momento che Porta al Borgo si è visto sfuggire la vittoria di mano proprio all’ultimo ma andando ad analizzare bene la Giostra, il Grifone può essere più che soddisfatto. Primo rione nella storia della corsa ad aver schierato tre amazzoni, il Grifone è stato il protagonista dell’edizione 2025 e, voce di popolo e non solo, avrebbe meritato la vittoria. Fortuna, che è pure donna, non è stata benevola voltando le spalle proprio sul più bello alle tre amazzoni biancorosse. "È stata una Giostra bellissima – afferma il presidente del Grifone, Massimiliano Di Niso Bucci – combattuta fino alla fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La vittoria sfumata sul finale. Ma ci sono motivi di soddisfazione