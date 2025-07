La via di Como dove i turisti vanno contromano | Aspettiamo il morto?

A Como, in via Rosales, la bella stagione porta con sé anche il solito problema che ogni anno torna a ripresentarsi: le auto contromano. Questa strada, frequentata soprattutto da turisti attratti dai B&B e dalle case vacanza della zona, diventa teatro di una pericolosa abitudine che mette a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - turisti - contromano - vanno

Como, truffa i turisti sul lungolago con il gioco delle tre campanelle: denunciato 38enne - Como, 31 maggio 2025 – Sul lungolago di Como, tra i turisti, aveva allestito un banchetto con il gioco delle tre campanelle.

Denunciato per gioco d'azzardo a Como, come un 38enne intratteneva i turisti illegalmente sul lungolago - Un 38enne rumeno è stato denunciato a Como per gioco d'azzardo. Intratteneva i turisti con il gioco delle tre campanelle sul lungolago.

Trufffava i turisti con il gioco delle tre campanelle: denunciato sul lungolago di Como - Nel pomeriggio di ieri, 30 maggio 2025, intorno alle 15.30, la polizia di Stato di Como è intervenuta sul lungolago Mafalda di Savoia a seguito di una segnalazione giunta al 112.

La via di Como dove i turisti vanno contromano: Aspettiamo il morto?; “Como, centro storico: Ztl nel caos tra sosta selvaggia, traffico, orde di turisti con trolley rumorosi e key box”; Guida in contromano sull’autostrada A9 per 4 chilometri: così ha provocato un incidente.

La via di Como dove i turisti vanno contromano: "Aspettiamo il morto?" - A Como, in via Rosales, la bella stagione porta con sé anche il solito problema che ogni anno torna a ripresentarsi: le auto contromano. Segnala quicomo.it