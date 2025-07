La Via della Felicità cerca eco-volontari a Foggia | Prendiamoci cura della nostra amata città

Marina Biancardino, presidente dell’associazione La Via della FelicitĂ di Foggia lancia un appello a tutti i cittadini della Capitanata. Il gruppo di volontari, attivi da anni con iniziative di riqualificazione urbana, clean up, educazione sull’ecosostenibilitĂ e molti altri progetti, è alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: felicitĂ - volontari - foggia - cerca

#Foggia, l’appello di “La Via della Felicità ”: servono eco volontari per far rinascere la città Vai su X

La Via della Felicità cerca eco-volontari a Foggia: Prendiamoci cura della nostra amata città ; Cercasi volontari per ripulire Foggia: l'appello dell’associazione La Via della Felicità ; 'La via della felicità ' in azione in via Gramsci: ripulita l'intera zona.