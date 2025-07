Stasera alle 21.15 all’arena plautina di Calbano di Sarsina Enrico Lo Verso porta in scena "Apologia di Socrate; dialogo sulla giustizia", dall’opera di Platone, una produzione "Ergo sum" per la regia e l’adattamento di Alessandra Pizzi. Un atto unico di 90 minuti che vede l’intenso attore palermitano nei panni del filosofo ateniese, vissuto nel V secolo a.C., fondatore della filosofia morale. La narrazione si dipana tra epoche diverse e luoghi lontani tra loro, attraversando le coscienze. Dall’agorà dell’antica Atene all’aula bunker del tribunale di Napoli, passando per la cella d’esecuzione di Bartolomeo Vanzetti, fino ad arrivare alla crocifissione di Gesù, il caso più emblematico di ingiustizia che l’umanità conosca, e per il quale essa continua, ancora oggi, a dover chiedere perdono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La verità e l'errore giudiziario. La lezione di Socrate al Plautus