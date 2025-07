La Valdorcia in Laguna Clooney al Festival con ’Jay Kelly’ girato a Montalcino e Pienza

Ci sarà anche la Valdorcia tra i protagonisti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, edizione n. 82 di uno degli appuntamenti più importanti e attesi della settima arte (27 agosto - 6 settembre). Tra i ventuno film in concorso c’è pure " Jay Kelly ", il cui regista è Noah Baumbach, e che annovera nel cast star come George Clooney e Adam Sandler. Il film, che competerà per il prestigioso " Leone d’Oro ", è stato girato anche in Valdorcia, in due dei suoi centri più amati e famosi, Montalcino e Pienza. Nel territorio dove nasce il Brunello, le riprese si sono concentrate nella storica Tenuta di Argiano, una delle aziende più importanti del territorio, con la rinascimentale Villa circondata da un paradiso naturale di vigneti, oliveti e boschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Valdorcia in Laguna. Clooney al Festival con ’Jay Kelly’ girato a Montalcino e Pienza

