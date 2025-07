La Tuscia ha il tasso di mortalità stradale più basso del Lazio

Nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre-pandemia, con un aumento degli spostamenti per motivi di lavoro, studio e turismo. Sul fronte dell’incidentalità stradale, il numero delle vittime è rimasto pressoché stabile rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: stradale - tuscia - tasso - mortalità

Niente tagli alla manutenzione stradale della Tuscia, Micci: "350?milioni di euro alle province per il 2025?2026" - Lo scorso mese era arrivato il grido d'allarme del presidente della Provincia Alessandro Romoli in merito alla drastica riduzione dei fondi a disposizione dell'ente me la manutenzione stradale.

La Tuscia ha il tasso di mortalità stradale più basso del Lazio; La provincia di Viterbo ha il tasso di la mortalità più alto del Lazio; Morte di Leonardo Cristiani, polemiche sulle condizioni della strada.