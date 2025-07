La tradizione non si è fermata davanti alla pioggia e al mare agitato. La processione in mare della Madonna della Marina si è tenuta regolarmente nel pomeriggio di sabato 26 luglio a San Benedetto nonostante un maltempo persistente che ha accompagnato gran parte del percorso. L’evento, che ogni anno richiama centinaia di persone tra banchina e mare, ha preso il via dal Molo alle 18. In apertura la motonave ’Maros’, vincitrice dell’ultimo Palio Velico, ha guidato la flotta di motopescherecci e imbarcazioni dedicate all’omaggio marinaro alla Vergine. Tra le imbarcazioni anche le motovedette della Capitaneria di Porto che hanno vigilato sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tradizione è più forte del maltempo