La terza corsia arriva in Parlamento | Chiarezza sui ritardi dell’opera

"Il progetto definitivo per la terza corsia dell’A1 tra Incisa e Valdarno è fermo da mesi al Ministero delle Infrastrutture. È inaccettabile. Chiediamo chiarezza sui ritardi e tempi certi per la realizzazione dell’opera". È quanto denunciano i deputati del Partito Democratico Marco Simiani, Emiliano Fossi, Simona Bonafè e Laura Boldrini, che hanno presentato un’interrogazione parlamentare per sollecitare l’avvio dell’intervento, considerato strategico non solo per la mobilità lungo la dorsale Nord-Sud del Paese, ma anche per il futuro del territorio valdarnese. Nei giorni scorsi forti preoccupazioni erano emerse anche durante l’incontro tra la Conferenza dei Sindaci del Valdarno e le imprese e anche Confindustria, con un’uscita ufficiale, aveva manifestato non poca apprensione non solo per il potenziamento delle corsie autostradali, ma anche per le opere collaterali, tra cui il nuovo ponte tra Montevarchi e Terranuova e la bretella Le Coste-Casello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La terza corsia arriva in Parlamento: "Chiarezza sui ritardi dell’opera"

In questa notizia si parla di: terza - corsia - chiarezza - ritardi

Terza corsia al rush finale. Così cambia l’Autosole, in arrivo cinque nuovi cavalcavia - Firenze, 9 maggio 2025 – Accelerazione per il completamento della terza corsia nel tratto fiorentino.

La terza corsia dimenticata. Tutti in fila per andare al mare. Ma il cantiere slitta ancora - Domenica mattina c’erano code e rallentamenti continui fra Prato ovest e Capannori, 44 chilometri in tutto.

Confindustria Toscana Sud lancia l'Allarme: Terza Corsia A1 Incisa-Valdarno e Opere Complementari a Rischio Stallo - Arezzo, 25 giugno 2025 –  Confindustria Toscana Sud lancia l'Allarme: Terza Corsia A1 Incisa-Valdarno e Opere Complementari a Rischio Stallo Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per la situazione di stallo che e il nuovo ponte/viadotto sull'A1 e sull'Arno, a partire dalla sembra stia interessando il progetto della terza corsia dell'Autostrada A1 nel tratto Incisa-Valdarno e le cruciali opere complementari ad essa connesse.

La terza corsia arriva in Parlamento: Chiarezza sui ritardi dell’opera; Infrastrutture, Pd:Il governo spieghi ritardi terza corsia A1; Viabilità alternativa per la 325. Le opposizioni all’attacco: Dalla Regione ritardi e silenzi.

La terza corsia arriva in Parlamento: "Chiarezza sui ritardi dell’opera" - Il potenziamento della terza corsia A1, nel tratto valdarnese, si conferma dunque al centro del dibattito politico regionale e nazionale, come infrastruttura essenziale per il presente e il futuro di ... Come scrive msn.com

Infrastrutture: PD, governo spieghi ritardi terza corsia A1 - “Il potenziamento della terza corsia dell'autostrada A1 tra Incisa e Valdarno è un'infrastruttura strategica non solo per il traffico lungo la dorsale nord- Da lanazione.it