La Tav viaggia rispettando i tempi Le talpe sono sotto la Fortezza Salvini | Alta Velocità avanti tutta

di Teresa Scarcella FIRENZE La Lega in gita. Insieme al ministro Matteo Salvini, in sopralluogo al cantiere della Tav, ieri c’erano anche i suoi: Susanna Ceccardi, Luca Baroncini, Giovanni Galli e Guglielmo Mossuto, Assente giustificata (per motivi di salute) Elena Meini, passata da candidata alle regionali a "punto di riferimento per la Lega in Toscana" per citare il leader. Questione di prioritĂ , il Carroccio ha un obiettivo ed è il Veneto. Ad ogni modo Salvini era a Firenze per un altro motivo, "non mi occupo di cantieri elettorali". Torniamo, quindi, a quelli infrastrutturali. La partenza è fissata dopo le 10 in via del Campo D’Arrigo, all’imbocco sud dei due tunnel, dove si è iniziato a scavare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

