La struttura | Piena fiducia nella Magistratura

Sarebbero una quindicina i degenti di ogni etĂ , dai primi anni di vita fino a etĂ post adolescenziali, affetti da gravi disabilitĂ , vittime dei gravissimi maltrattamenti fisici e psicologici messi in atto da 14 operatori socio sanitari impiegati a Villa Santa Maria tra 2018 e 2021, molti dei quali non piĂą alle dipendenze. Nei giorni scorsi il Procuratore Capo di Como Massimo Astori, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini, all’esito di accertamenti che avrebbero dimostrato condotte abituali, nelle quali i bibmbi o ragazzi venivano schiaffeggiati e presi a pugni, rinchiusi in gabbie per il trasporto dei rifiuti per non doverli accudire, insultati e obbligati e ripetere gli insulti dicendo "Sì, lo sono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La struttura: "Piena fiducia nella Magistratura"

In questa notizia si parla di: struttura - piena - fiducia - magistratura

Marsilio in visita nell'ospedale San Massimo di Penne: "Struttura in piena crescita nonostante il cantiere in corso" - L'ospedale di Penne, nonostante l'impatto dell'importante cantiere di riqualificazione in corso, non solo ha retto fornendo tutti i servizi sanitari ma anche dimostrato numeri in crescita.

Marsilio in visita nell'ospedale San Massimo di Penne: "Struttura in piena crescita nonostante il cantiere in corso" - L'ospedale di Penne, nonostante l'impatto dell'importante cantiere di riqualificazione in corso, non solo ha retto fornendo tutti i servizi sanitari ma anche dimostrato numeri in crescita.

La morte di #DjGodzi avvolta nel mistero - “Ho piena fiducia nella magistratura spagnola: ma mio figlio non doveva essere trattato così” Vai su Facebook

Morte di Leonardo Cristiani, Stefano Floris: "Piena fiducia nella magistratura e massimo rispetto per il dolore della famiglia" https://ift.tt/mXyRhVI https://ift.tt/aB61A2l Vai su X

La nota dell'Ausl: piena fiducia nella magistratura; Piena fiducia nella magistratura e nel valore di Matteo Ricci; Fugatti: Piena fiducia nella magistratura e nelle Forze dell’Ordine.

La struttura: "Piena fiducia nella Magistratura" - Sarebbero una quindicina i degenti di ogni età, dai primi anni di vita fino a età post adolescenziali, affetti da gravi disabilità, vittime dei gravissimi maltrattamenti fisici e psicologici messi in ... Segnala ilgiorno.it

Puglia. Scandalo sanità: Vendola, “Cade l’accusa più grave. Piena ... - Piena fiducia nella magistratura” Dopo gli arresti giunti ieri, nel merito dell’inchiesta sulla gestione degli appalti in ... Secondo quotidianosanita.it