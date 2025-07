Hanno preso il via in questi giorni i lavori di sistemazione di via Loreta nel tratto che da Fratta Terme porta verso Polenta di Dante. Una strada dissestata da movimenti franosi su più punti già prima dell’alluvione del 2023, tanto che il Comune di Bertinoro nel 2022 aveva finanziato con risorse comunali un progetto di fattibilità , che prevedeva la risoluzione dei fenomeni franosi e degli smottamenti che rendono la strada estremamente pericolosa. Candidando poi il progetto su una linea di finanziamento, prevista da un bando ministeriale per il dissesto idrogeologico. Nel 2023 all’amministrazione comunale vennero riconosciuti 635 mila euro, ai quali il Comune aggiunse risorse per 121 mila euro dal proprio bilancio, affidando la progettazione esecutiva degli interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La strada ‘ritrovata’. Frane e smottamenti spariranno in via Loreta