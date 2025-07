Oggi si parla di lei come una delle dj e produttrici discografiche più influenti della nostra generazione, è famosa in tutto il mondo, ha quasi 2 milioni di follower su Instagram e riempie i locali a ogni latitudine. Indira Paganotto è nata il 30 maggio 1992 a Las Palmas, nelle Isole Canarie. È cresciuta a Madrid. Mal e sue origini, anzi, le sue radici, sono a Bergamo. Padre spagnolo, di professione dj a sua volta, ma madre italiana, anzi, bergamasca. Ancora più precisamente: Pianico. “È un paesino al nord di Bergamo ed è vicino al Lago di Lovere, e io andavo lì tutta l’estate” ha raccontato di recente in un’intervista al canale M2O in perfetto italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La storia di Indira Paganotto, la celebre dj spagnola partita da Pianico