Carla Stagno, 55 anni, prometteva ai pazienti di curare le loro malattie grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale. La setta si chiamava Unisono o Uni Sons. Era molto attiva sui social. Tra il 2019 e il 2021 avrebbe creato un giro d'affari di oltre 100.000 euro ma secondo le stime le donazioni sarebbero anche più alte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La santona Carla Stagno prometteva guarigioni con l'intelligenza artificiale "Marie": condannata a 9 anni di reclusione - Diceva di poter curare il cancro e altre malattie modificando il Dna con l’ intelligenza artificiale di un server quantistico miracoloso, battezzato "Marie", come la scienziata Curie, la santona arrestata dalla polizia a Ostia (Roma), dove si era trasferita dopo essere finita sotto processo a Torino.

La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia, Carla Stagno, 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021. Vai su Facebook

