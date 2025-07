La storia della parrucchiera Sourour | Taglio i capelli ai bimbi autistici Devono avere questa possibilità

"A Toscanella di Dozza c’è un posto dove anche i bambini con l’autismo possono tagliarsi i capelli con le dovute attenzioni". A dirlo è Sourour Zouaoui, proprietaria di Sury’s Saloon, attività che lo scorso febbraio ha ottenuto ufficialmente la certificazione di parrucchiera specializzata ed è diventata membro dell’Associazione nazionale di acconciatori solidali " Le Forbici a Cuore ". L’iniziativa nasce dal barbiere di Rovereto Christian Plotegher e coinvolge per ora 14 centri in tutta Italia. In Emilia- Romagna uno è a Ferrara e l’altro è il Sury’s Saloon a Dozza, nella frazione di Toscanella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia della parrucchiera Sourour: "Taglio i capelli ai bimbi autistici. Devono avere questa possibilità "

