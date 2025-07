Il Sassuolo di mister Alessandro Spugna √® pronto a iniziare ufficialmente il cammino verso la stagione 202526 di Serie A Women: da domani a sabato 2 agosto la squadra sar√† a Carpineti, sull‚ÄôAppennino reggiano, dove svolger√† il ritiro estivo, con allenamenti a porte aperte (mattina 9.30, pomeriggio 17, soggetti comunque a possibili variazioni) e conclusione sabato 2 agosto, quando il gruppo si trasferir√† a Martorano, nel Cesenate, per disputare alle 18.30 il primo test amichevole contro il Cesena. Altra amichevole sabato 9 agosto Sassuolo-Bologna alle 11.30 al Mapei Football Center. Calendario. Come accennato ieri, √® stato anche definito il calendario di Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra femminile in partenza per Carpineti. Women da domani in ritiro. Ecco Santoro e Filis