La società che potrebbe comprare il Rimini | Gravi illazioni Se non siamo benvenuti faremo un passo indietro

Clima teso intorno al possibile passaggio di proprietà del Rimini Fc. Viene infatti confermata la trattativa fra l'attuale proprietà e la Building Company Srl, ma nella giornata di ieri si è sviluppato un feroce scontro a questo proposito tra il sindaco Jamil Sadegholvaad e la Curva Est. In. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Fare impresa perseguendo il bene comune. Società benefit in crescita a Rimini: +21% nel 2024 - Società benefit in crescita in provincia. I numeri riguardanti questa particolare tipologia di imprese - che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune - sono stati elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, sulla base dei dati.

Rimini, è una corsa contro il tempo. La società va a caccia di partner - È una vera e propria corsa contro il tempo. E a oggi è difficile dire se il Rimini al traguardo ci arriverà.

Rimini, braccio di ferro Di Salvo-Rota. Sequestrate quote della società - Non c’è pace per il Rimini. Penalizzazioni, stipendi pagati in ritardo, scadenze che incombono e ora anche il sequestro conservativo delle quote del club.

