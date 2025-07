La sfilata degli indagati. Esposto non risponde.

Trenta minuti. Tanto è durato l’interrogatorio di Stefano Esposto davanti ai magistrati della Procura di Pesaro. Troppo poco per chiarire le accuse che lo descrivono come uno degli ingranaggi centrali del sistema Affidopoli. Esposto, presidente delle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare, non ha risposto. All’uscita, nessuna dichiarazione. Accompagnato dall’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi, è entrato in Tribunale poco prima delle 10, accolto dagli inquirenti, Squadra Mobile della polizia, Guardia di Finanza e i pm titolari dell’indagine, ma, ha scelto la linea del silenzio. A parlare, fuori, è stato solo il suo legale, che però ha evitato ogni risposta concreta, anche di fronte a domande dirette sulle eventuali pressioni politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

