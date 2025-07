La settima arte non va in ferie È boom di cinema sotto le stelle

Il linguaggio potente della settima arte non va in ferie. Anche ad agosto, per chi resta in città , ci sono tante opportunità per trascorrere una serata al cinema sotto le stelle, per vedere (o rivedere) una commedia o un cartoon della passata stagione oppure scoprire le novità dell’autunno cinematografico magari con la presentazione del regista o di uno dei protagonisti. MANIFATTURA TABACCHI. La rassegna ’In cantiere’ nell’arena della Manifattura Tabacchi va avanti fino 27 agosto proponendo le migliori uscite della scorsa stagione, nuove pellicole e tanti cult che hanno fatto la storia del cinema grazie alla programmazione di Fondazione Stensen. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La settima arte non va in ferie. È boom di cinema sotto le stelle

Il cinema è protagonista nel fine settimana, torna "La Settima Arte Cinema e Industria": proiezioni, anteprime, conferenze e tanto altro - A partire da giovedì 8 e fino a domencia 11 maggio, torna a Rimini "La Settima Arte Cinema e Industria", evento dedicato al cinema e alla sua industria, giunto alla settima edizione.

Garda Cinema, sul lago nasce un nuovo festival dedicato alla settima arte: tra gli ospiti Giovanna Mezzogiorno e Maurizio Nichetti - Prosegue il conto alla rovescia per Garda Cinema, il nuovo Film Festival diretto da Franco Dassisti e organizzato dall’associazione La Decima Musa, presieduta da Domenica Currò, che porterà dall’11 al 15 giugno 2025 il meglio del cinema italiano sulle rive veronesi del Lago di Garda.

Settima Arte Festival: la finale della VII edizione a Oriocenter sabato 31 maggio - Si terrà a Oriocenter  l’evento conclusivo della settima edizione di Settima Arte Festival, il progetto educational promosso dal Mall bergamasco e curato da Edoomark, che coinvolge gli studenti delle scuole superiori nella realizzazione di cortometraggi originali, affiancati da professionisti del mondo del cinema.

La settima arte non va in ferie. È boom di cinema sotto le stelle - Proiezioni in piazze, giardini e terrazze: dai migliori titoli della stagione alle anteprime passando per i cult . Riporta lanazione.it

Torna a Rimini il festival 'La Settima Arte Cinema e Industria' - Torna a Rimini, dall'8 all'11 maggio, 'La Settima Arte Cinema e Industria', festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna giunta alla settima edizione. Secondo ansa.it