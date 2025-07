La scuola dell' infanzia Regina Margherita resterà aperta Comune vicino ad una soluzione

 “La scuola dell’infanzia paritaria Regina Margherita continuerĂ la sua attivitĂ . Nessuna intenzione di chiudere questa esperienza educativa storica”. Lo dichiara il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, rassicurando i cittadini e spiegando che l’Amministrazione è al lavoro da tempo per trovare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - infanzia - regina - margherita

Orto sensoriale, piante aromatiche e nuove piantumazioni alla scuola per l’infanzia “La Lucciola” - Riqualificazione ambientale, sviluppo dell’orto sensoriale, ottimizzazione di pertinenze con ombreggiature naturali per gli spazi esterni del giardino, questi i principali obbiettivi di un progetto di manutenzione che prenderà vita alla scuola dell'infanzia “Lucciola” di via di Mezzo.

Maestra su OnlyFans, la scuola dell’infanzia invia ulteriore lettera di licenziamento e valuta richiesta di risarcimento danni. - Un nuovo provvedimento di licenziamento per giusta causa è stato notificato alla docente di una scuola dell’infanzia del Trevigiano, già allontanata dal servizio lo scorso mese dopo che alcuni genitori avevano scoperto la sua attività su OnlyFans, una piattaforma per adulti.

Tempo prolungato già dal secondo giorno nella scuola dell’infanzia: una novità per le famiglie lavoratrici - A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige potranno contare su un’importante novità : il tempo prolungato sarà attivato già dal secondo giorno di scuola per i bambini di età “media” e “grande”.

La scuola dell'infanzia Regina Margherita resterĂ aperta, Comune vicino ad una soluzione; Vicini ad una soluzione per il nuovo polo scolastico di Palmanova; Scuola dell'infanzia Regina Margherita di Saluzzo: emozioni da ricordare.

La scuola dell'infanzia "Regina Margherita" resterà aperta, Comune vicino ad una soluzione - Troppo onerose le ristrutturazioni dell'edificio risalente ad oltre 50 anni fa, ma grazie ai bandi PNNR, sar ... Lo riporta udinetoday.it

Regina Margherita, ecco il direttore e il comitato di controllo - Presentato ufficialmente il direttore e il comitato di indirizzo e controllo e della scuola per l’Infanzia Regina Margherita, istituto paritario monturanese attivo fin dal 1900 con al momento 39 ... Secondo ilrestodelcarlino.it