La Robur di Bellazzini va in campo! Alle 18 al Bertoni test con la Juniores

C’è molta attesa per il primo test del lungo pre campionato della Robur che oggi alle 18 sul manto sintetico del campo Bertoni dell’Acquacalda, come comunicato dalla stessa società attraverso una nota, affronta in un match ‘in famiglia’ la Juniores guidata da mister Gill Voria. Prematuro pensare che in sei giorni di allenamento incluso ieri, per quanto con molte doppie sedute, i bianconeri abbiamo già recepito le idee del nuovo staff ma sarà sicuramente l’occasione per iniziare ad intravedere qualcosa anche da un punto di vista tattico considerando che logicamente i bianconeri dal lato fisico saranno ancora piuttosto imballati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

