Arezzo – Parco Giotto, alias Parco Pertini, alias “parcheggio a cielo aperto con prato accessorio”, ospita in questi giorni l’Arezzo Celtic Festival, evento dedicato a chi non ha mai superato la fase in cui si crede un elfo di Tolkien. Mentre i druidi evocano spiriti, le fate ballano sui tavoloni e i guerrieri si fanno le selfie con la spada di plastica, l’amministrazione comunale dimostra che a elasticitĂ , rispetto alle regole, batte anche le calze dei ballerini di riverdance. Spazi concessi con entusiasmo, parcheggi creativi direttamente dentro il parco e un bel campeggio improvvisato che, a quanto pare, rientra nel regolamento. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La riqualificazione del Parco Giotto parte dal campeggio

