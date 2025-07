La rinascita di piazza Giovanni XXIII

Approvato dalla giunta monzese il documento di indirizzo per realizzare un progetto dedicato a piazza Giovanni XXIII. "Per un quartiere come Triante, abbiamo pensato a una soluzione che riporti al centro la socialitĂ , a partire dalla vivibilitĂ e fruibilitĂ piena della piazza", spiega Irene ZappalĂ (foto), assessora a MobilitĂ , ViabilitĂ e Trasporti. Il documento progettuale, illustrato alla Consulta di quartiere nei giorni scorsi, è stato realizzato da Amat (Agenzia mobilitĂ , ambiente e territorio di Milano) e prevede la riqualificazione della piazza a fronte dei dati emersi negli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rinascita di piazza. Giovanni XXIII

In questa notizia si parla di: piazza - giovanni - xxiii - rinascita

Danni in piazza San Giovanni durante l'allestimento del Concertone: "Una settimana per sistemarla" - A danneggiare piazza San Giovanni non sono stati i 200mila partecipanti al Concerto del primo maggio, ma le operazioni di allestimento del palco.

A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana - Sesto San Giovanni (Milano), 16 maggio 2025 – La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire.

Sesto San Giovanni, la metropolitana può ripartire: “Nuova piazza e stazioni”. Il 2028 sarà l’anno decisivo - Sesto San Giovanni (Milano) – Tra pochi giorni, viale Gramsci festeggerà i 14 anni dall’apertura del cantiere per il prolungamento della linea rossa della metropolitana.

Musica in piazza della Rinascita, a Pescara c’è il Concerto per la Legalità Mercoledì 23 luglio Ore 21:30 Piazza della Rinascita Sotto le stelle di Pescara, nella cornice di piazza della Rinascita, si annuncia un appuntamento speciale: il Concerto p Vai su Facebook

La rinascita di piazza. Giovanni XXIII; F.: la lotta contro la dipendenza e la rinascita; Dalla violenza alla rinascita: il percorso di Yurgen nella comunitĂ educante.

La rinascita di piazza. Giovanni XXIII - Approvato dalla giunta monzese il documento di indirizzo per realizzare un progetto dedicato a piazza Giovanni XXIII. ilgiorno.it scrive

Piazza Giovanni XXIII cambia volto: più verde sì, parcheggi sì... ma sarà davvero così? - Monza rilancia la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII nel quartiere Triante: pedonalizzazione, verde e garanzie sui parcheggi. Scrive monza-news.it