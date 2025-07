La resilienza di Jovanotti che al festival in montagna arriva dopo 770 km in bicicletta a due anni dall'incidente

Jovanotti ha percorso 770 chilometri in bicicletta per partecipare a un festival in montagna a cui si accedeva solo in bici, appunto. Il cantante è risalito in sella a due anni dalla rottura di femore e clavicola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jovanotti - festival - montagna - bicicletta

No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika - No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilità .

Da Jovanotti a Guè. E conto alla rovescia per il MiAmi Festival - di Roberto Canali Star internazionali e artisti emergenti, grandi concerti nelle arene e piccoli club lontani dal main stream.

Sul palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio-UD) al No Borders Musica Festival, prossimi appuntamenti il bike concert di Jovanotti e Lucio Corsi. - L aghi di Fusine (Tarvisio-UD), 21 lug. (askanews) – Grande successo per il primo weekend di concerti della trentesima edizione di No Borders Music Festival.

INFO BIKE CONCERT In occasione del #bikeconcert con Jovanotti di sabato 26 luglio, ecco alcune info utili: ACCESSO ALLA LOCATION VALIDO SOLO A CHI è MUNITO DI BIGLIETTO VALIDO E BICICLETTA. Non accedono pedoni, auto, moto o qualsiasi alt Vai su Facebook

