La reazione di Ben Affleck dopo la canzone di JLo su di lui | Non vuole dargli importanza

Dopo l'uscita di Wrackage of you, il brano in cui Jennifer Lopez parla del suo ex e della sofferenza che gli ha provocato, Ben Affleck sembra non aver reagito in maniera particolare. L'attore, infatti, non avrebbe intenzione di dare importanza alla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affleck - importanza - reazione - canzone

#JenniferLopez scrive una canzone sulla sua storia finita con #BenAffleck. La reazione dell'attore La Lopez, come hanno fatto alcune colleghe prima di lei come ad esempio #Shakira, ha scritto un pezzo in cui parla del male che le ha fatto la relazione con il su Vai su Facebook

La reazione di Ben Affleck dopo la canzone di JLo su di lui: Non vuole dargli importanza.

La reazione di Ben Affleck dopo la canzone di JLo su di lui: “Non vuole dargli importanza” - Dopo l'uscita di Wrackage of you, il brano in cui Jennifer Lopez parla del suo ex e della sofferenza che gli ha provocato, Ben Affleck sembra non aver ... Secondo fanpage.it

Jennifer Lopez come Shakira, la vendetta contro Ben Affleck in una canzone: «Non ti permetterò mai più di dirmi addio» - La storia d’amore tra Jennifer Lopez, 55 anni, e Ben Affleck, 52 anni, vive il ... Come scrive msn.com