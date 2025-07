La questione palestinese non interessa più al mondo arabo A cosa serve il muro del Cairo secondo Arditti

Mentre la comunità internazionale si divide sul futuro di Gaza e sul riconoscimento dello Stato palestinese, l’Egitto ha scelto una strada molto più concreta e definitiva: un muro. Un muro alto, spesso, sorvegliato e tecnologicamente avanzato. Un muro che segna non solo il confine tra Egitto e Striscia di Gaza, ma anche, in senso simbolico, quello tra il mondo arabo e la causa palestinese. Ed è un muro che parla chiaro: il Cairo vuole lasciare i problemi esattamente dove sono, cioè al di là del muro. Il nuovo sistema fortificato egiziano si sviluppa lungo i circa 14 chilometri del confine meridionale della Striscia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La questione palestinese non interessa più al mondo arabo. A cosa serve il muro del Cairo secondo Arditti

In questa notizia si parla di: muro - palestinese - mondo - arabo

Cecina | "W la resistenza palestinese" scritto su un muro, a processo militante comunista - Avrebbe imbrattato un muro con della vernice spray. E per queste ragioni, nonostante una richiesta di archiviazione del pm per "particolare tenuità del fatto", finirà a processo il prossimo lunedì 8 luglio, rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari, Gianfranco Petralia.

? “L'ho detto varie volte, anche in Parlamento. L'ho detto alla stessa autorità palestinese e l'ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducent Vai su Facebook

Fronte arabo unito su Gaza; Guerra Medio Oriente, Israele: ok a proposta Usa su tregua temporanea per Ramadan; La guerra vista dal mondo arabo: intervista a Paola Caridi.

La questione palestinese non interessa più al mondo arabo. A cosa serve il muro del Cairo secondo Arditti - Mentre la comunità internazionale si divide sul futuro di Gaza e sul riconoscimento dello Stato palestinese, l’Egitto ha scelto una strada molto più concreta e definitiva: un muro. Come scrive formiche.net

Cos'è la Palestina, dal nome (di etimologia latina) al conflitto con Israele: la storia dello Stato in cerca di riconoscimento - La Palestina è una regione dal passato complesso e profondamente segnato da eventi storici, culturali e politici che continuano a influenzare l'attualità. Si legge su msn.com