La proposta di Pestelli FdI | Suddividere i farmaci in confezioni personalizzate

Con l’aumento dell’età media della popolazione, prendersi cura di chi assume molteplici terapie quotidianamente è diventato un tema di crescente importanza. Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha voluto richiamare l’attenzione dell’Assemblea Legislativa sulle difficoltà che affrontano gli anziani e i loro caregiver nella gestione dei trattamenti. "Non tutti i pazienti ‘politrattati’ hanno la possibilità di accedere a residenze sanitarie in maniera stabile – spiega – e i famigliari non possiedono una specifica formazione in ambito sanitario". Pestelli avanza una possibile soluzione: "Ho chiesto alla Regione, tramite di garantire ai cittadini l’accesso al servizio di ‘ deblistering ’, che consiste nel suddividere i farmaci in confezioni personalizzate, organizzate per giorno e fascia oraria, per facilitare la corretta assunzione delle terapie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

