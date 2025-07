Importanti novità ci attendono nei prossimi episodi La Promessa. Le novità riguarderanno in particolare Jana e Manuel, che scopriranno che presto diventeranno genitori. La notizia della gravidanza di Jana però non sarà presa bene da tutti. Luna di miele con sorpresa nelle prossime puntate La Promessa. Jana Exposito e Manuel de Lujan sentiranno il desiderio di prendere per un po’ le distanze dai marchesi, in particolare da Cruz Ezquerdo. Per questo motivo decideranno di concedersi una breve luna di miele nel nord della Spagna. Lungo il percorso però, la macchina si fermerà e li costringerà a una sosta forzata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana aspetta un figlio