© US Mediaset Il trasferimento nella zona nobile de La Promessa per amore di Manuel de Lujan proprio non piace alla domestica J ana Exposito. Messa in difficoltà dalla suocera Cruz Ezquerdo e denigrata da Lorenzo e Ignacio, Jana finisce infatti per abbandonare, in malo modo, la prima cena di famiglia alla quale presenzia. Un inconveniente che la porta a confidarsi con Maria, la quale la invita a tenere duro. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 28 luglio al 3 agosto 2025: Jana fa fatica ad adattarsi alla sua nuova vita nobile