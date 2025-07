Ecco la trama corretta e riscritta in modo pi√Ļ fluido: Il desiderio di Manuel di avvicinare Jana al mondo nobiliare scatena la rabbia di Cruz, che non accetta di vedere i vestiti della figlia indossati da un'ex cameriera. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, √® ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di propriet√† dei marchesi di Luj√°n. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Pressato da Lorenzo e dai ricatti di Jos√© Juan, Curro rischia di piegarsi a un matrimonio che non desidera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 luglio: Manuel vuole Jana con gli abiti di Leonor, ma Cruz esplode