La prima di Yamal con la 10 che fu di Messi è un idolo anche in Giappone Marca

Il Barcellona ha aperto la stagione 2025-26 con un’amichevole disputata a Kobe, in Giappone, prima tappa della tournée asiatica che proseguirà in Corea del Sud. Secondo quanto riportato da Marca, a rubare la scena è stato Lamine Yamal, che per la prima volta ha indossato la maglia numero 10. Yamal, protagonista in Giappone:. Marca scrive: «Il Barcellona della stagione 2025-26 ha mosso i primi passi questa domenica a Kobe, in Giappone, dove ha disputato la prima delle quattro partite previste per questa pre-stagione, tre delle quali si giocheranno nella tournée asiatica che porterà la squadra anche in Corea del Sud e la terrà lontana da casa fino al 5 agosto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La prima di Yamal con la 10 che fu di Messi, è un idolo anche in Giappone (Marca)

In questa notizia si parla di: prima - yamal - giappone - marca

La reazione di Yamal ai fischi assordanti dei tifosi dell’Inter nella sua prima volta a San Siro - Appena Lamine Yamal mette piede in campo i tifosi dell'Inter lo sommergono di fischi: è la prima volta a San Siro per il giovane gioiello del Barcellona che affronta tutto con la solita sfrontatezza.

Il messaggio in codice del Barcellona su Lamine Yamal prima dell’Inter ha un significato nascosto - Il club blaugrana ha condiviso un post nel quale associa il nome di Lamine a quello di Messi con un gioco di parole che sembra scritto nel destino.

‘Let Him Grow’ – Ronaldo desideroso di fare pressione su Yamal prima della finale della Nations League - 2025-06-08 12:09:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Cristiano Ronaldo ha minimizzato qualsiasi nozione di rivalità personale in vista dello scontro finale del Portogallo delle Nazioni con la Spagna, dove dovrà affrontare la sensazione adolescenziale Lamine Yamal per la prima volta.

Caos Barcellona, in meno di 24 ore annullato e poi riconfermato il viaggio in Giappone; Giappone prima nazionale qualificata ai Mondiali 2026, sognano a occhi aperti Madagascar e Nuova Caledonia; Lamine Yamal, i gol (a 11 anni) col suo Barcellona al Lugano Champions Trophy. VIDEO.

Pagina 1 | Yamal, 18 anni senza limiti: "Champions e Mondiale!". E la 10 si avvicina - Neanche maggiorenne il classe 2007 ha già collezionato un Europeo con la Spagna, mentre con il Barça ha vinto 2 volte la Liga, 1 ... Da tuttosport.com