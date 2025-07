La polizia ricorda l' ispettore Giovanni Lizzio ucciso dalla mafia

Questa mattina, al cimitero monumentale di Catania, alla presenza del vicario del questore di Catania, è stata deposta una corona di alloro del Capo della Polizia sulla tomba dell’Ispettore Capo Giovanni Lizzio, in ricordo del sacrificio del poliziotto ferocemente ucciso dalla mafia.In sua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

