La più grande intesa mai raggiunta Dazi | Usa e Ue si accordano per il 15%

Gli Stati Uniti e l'Ue hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede il 15% dei dazi sui prodotti europei. L'ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, secondo cui si tratta "della più grande intesa mai raggiunta". L'accordo prevede - sempre secondo il presidente americano - anche l'acquisto di armi americane da parte degli europei". Credo che porterà molta unità e amicizia. Andrà tutto benissimo". L'ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, commentando l'accordo commerciale con l'Ue. Per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio "la situazione resta com'e'. E' una questione globale e resterà cosi' com'e'". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La più grande intesa mai raggiunta". Dazi: Usa e Ue si accordano per il 15%

