La pioggia non ferma il Rockin’1000 | una grande festa per il decennale

Il maltempo che si è scatenato su tutta la Romagna ieri non ha fermato (ma lo ha solo posticipato) uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il Rockin’1000. Una grande festa di musica si è tenuta ieri sera in occasione della prima delle due serate in programma per il decennale dalla prima. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

