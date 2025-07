"E’ la prima volta che saremo ai nastri di partenza della Prima Categoria, sarà un’annata importante. Siamo motivati a far bene, neopromossa ma con la consapevolezza di aver riconfermato in toto il gruppo vittorioso dello scorso anno. Siamo una società ambiziosa, che vuol far bene". Filippo Iacobacci, direttore generale della Pietà 2004, ha così individuato l’obiettivo del club in vista della Prima Categoria 202526. Al Faggi, è stata presentata la rosa: i portieri Pietro Di Giorgio Pietro, Niccolò Cecconi Niccolò (arrivato dal Viaccia) e Lapo Mariotti, i difensori Stefano La Rosa (tornato a casa dallo Scandicci) Niccolò Manetti, Cosimo Gaggini, Filippo Menichetti Filippo, Cristian Zanzi, Gianmarco Lastraioli, Alexandros Dano, Jacopo Piampiani, Brando Mariotti, Pietro Sottosanti e Matteo Tredici, i centrocampisti Moustapha Sambou, Mattia Maccioni, Filippo Carradori, Matteo Marcantuono, Alessio Gambini (dal Settimello) Francesco Scrima, Marco Toci, Tiziano Baroncelli (dal San Piero a Sieve) Marco Bianchi Marco e gli attaccanti Karim Doumbia (dall’Olimpia Quarrata) Ruben Fedele (dal Montemurlo) Damiano Melani, Alessio Novelli, Mohamed Gadafi (dal Montemurlo) Federico Iacobacci, Lucky Osasuwen, Alberto Rossi ed Edoardo Nuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pietà 2004 in Prima: emozione: "Ambizione con un gruppo forte"