LA PAURA E IL SOLLIEVO! Martinenghi prima squalificato poi riammesso e in finale col 2° tempo ai Mondiali! Viberti da sogno!

Un epilogo davvero incredibile nelle semifinali dei 100 rana uomini, nel primo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, l’Italia potrà contare su due punte nella finale di domani, per dare la caccia alle medaglie: il campione olimpico, Nicolò Martinenghi, e Ludovico Viberti. Gli azzurri, impegnati nella seconda semifinale, hanno nuotato splendidamente, con Tete a toccare la piastra in 58.62 (27.22 ai 50 metri) e Viberti autore del personale di 58.89 (passaggio super veloce ai 50 metri di 27.04), prima volta per lui sotto i 59? (59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LA PAURA E IL SOLLIEVO! Martinenghi prima squalificato, poi riammesso e in finale col 2° tempo ai Mondiali! Viberti da sogno!

