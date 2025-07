Abbonamenti boom: superata quota 6000 con curva Ferrovia sold-out. Alla mezzanotte di venerdì, dopo solo un giorno di vendita libera, sono state 998 le nuove sottoscrizioni, con il dato incredibile di ben 6010 tessere totali. Di queste 4250 sono state staccate in curva Ferrovia (esaurita), 1238 nei distinti, 298 in curva Piscina. Il che significa che il 56 per cento dei 10773 posti disponibili riservati agli spezzini risultava occupato. Nella giornata di ieri vi sono state nuove adesioni per un dato complessivo di 6051 abbonamenti alle ore 18. Un risultato storico che potrebbe diventare di proporzioni inimmaginabili se, entro il 7 agosto, si arriverà a toccare la soglia mai raggiunta delle 7mila unità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La passione per il Picco. Abbonamenti: nuovo record con 6051 adesioni