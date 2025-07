La Notte nel Cuore | Nuh e Melek pronti a vendicarsi dei Sansalan nella puntata di Stasera 27 luglio 2025 su Canale5

Questa sera, domenica 27 luglio 2025, non perdete una straordinaria puntata de La Notte nel Cuore. Per Nuh e Melek ma anche per Sumru e Nihayet. I gemelli saranno pronti alla vendetta e. Scopriamo le anticipazioni dei nuovi episodi della dizi turca in onda nella prima serata di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Notte nel Cuore: Nuh e Melek pronti a vendicarsi dei Sansalan nella puntata di Stasera, 27 luglio 2025, su Canale5

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La Notte Nel Cuore è la nuova dizi turca che ci fa compagnia nella prima serata su Canale5. Grazie allo storia appassionante di Nuh e Melek stiamo scoprendo nuove curiosità sulla Turchia, come per esempio l'usanza di celebrare una futura sposa con la cerimonia dell'henné.

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025 - Rapporti sempre più tesi nella decima puntata de La Notte nel Cuore, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 27 luglio 2025.

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Cosa Nasconde Il Fidanzamento Di Cihan E Sevilay? - Una festa di fidanzamento si trasforma in un intreccio di segreti, accuse e rivelazioni scioccanti. Scopri tutto quello che accade in questa intensa puntata de La notte nel cuore.

Nella decima puntata di "La notte nel cuore", il colpo di scena principale è il rapimento di Melek e Nuh, orchestrato da Samet Sansalan! Fortunatamente, Tahsin interviene per liberarli, ma questo dà inizio a una vendetta infernale da parte dei gemelli, che de

La notte nel cuore, trame Turchia: la sorella di Nuh fa fuoco contro Cihan per vendicarsi - Melek farà fuoco contro Cihan e lo ridurrà in fin di vita nelle prossime puntate de La notte nel cuore: le sue condizioni saranno gravi e Samet piangerà, sperando in un miracolo. Scrive it.blastingnews.com

Le anticipazioni turche de La notte nel cuore: Melek spara Cihan - La notte nel cuore, le anticipazioni dell'amata soap turca rivelano alcuni colpi di scena: Melek affronta Cihan e gli spara. Segnala msn.com