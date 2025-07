La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della decima puntata

. Questa sera, domenica 27 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la decima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Hikmet convoca tutte le domestiche della villa e sottolinea che è lei a comandare. Ramazan rivela a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve, così lei le va a cercare. Non appena le trova, le porta a casa di Zehra, sua sorella. Lì, racconta loro che anche lei ha abbandonato Villa Sansalan. 🔗 Leggi su Tpi.it

