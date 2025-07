La notte nel cuore cosa succederà negli episodi del 27 luglio su Canale 5? Nuh e Melek preparano la vendetta

Il segreto di Sumru ha travolto la famiglia Sansalan, che ora dovrà fare i conti con il desiderio di vendetta di due nemici in più: ecco le anticipazioni di domenica 27 luglio della soap turca La notte nel cuore Si rinnova stasera su Canale 5, a partire dalle 21:30, il consueto appuntamento domenicale con La notte nel cuore, la soap con Ece Uslu e Hafsanur Sancaktutan. Se nella scorsa puntata Sumru era stata costretta a rivelare il suo segreto, in questa vedremo i gemelli Nuh e Melek preparare il proprio piano di vendetta. La notte nel cuore, le anticipazioni del 27 luglio: uno scandalo travolge i Sansalan Sumru (Ece Uslu) e sua madre Nihayet (Isil Yucesoy), cacciate da villa Sansalan e abbandonate in una zona isolata, sono costrette a passare la notte in una grotta per difendersi dagli animali . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

