La furia di Nihayet si abbatte su Sevilay nel corso dell’undicesima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 3 agosto 2025. Furiosa per come è stata trattata da Hikmet, Nihayet spiffera infatti a Sevilay che è stata adottata. La reazione della ragazza non tarda a farsi attendere, visto che nel bel mezzo di un accesa lite punta un coltello alla gola della “madre” Hikmet e dello “zio” Samet. Ecco le anticipazioni. . Nihayet svela a Sevilay che è stata adottata. 1×31: Samet convoca la stampa e dichiara pubblicamente che sta divorziando dalla moglie, cosa che impedirà a Sumru di trovare lavoro nel settore alberghiero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni undicesima puntata di domenica 3 agosto 2025