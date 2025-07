La nave con aiuti umanitari fermata da Israele a bordo l' attivista messinese Antonio Mazzeo | appello-video per il rilascio

Israele ha fermato la nave di aiuti umanitari Handala e c'è preoccupazione per i 21 membri dell'equipaggio.Secondo le ultime informazioni i soldati israeliani hanno fatto irruzione a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla che voleva forzare il blocco marittimo al largo della Striscia di.

Israele blocca nave con aiuti per Gaza - 1.53 La nave Handala, gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata dalla Marina israeliana mentre tentava di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari e con a bordo attivisti pro-palestinesi provenienti da 12 Paesi.

L'attacco alla nave che trasportava aiuti umanitari a Gaza, l'arcivescovo Damiano: "Atrocità senza fine" - "Pochi giorni fa è stata colpita da due droni una nave carica di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, stremata da un anno e mezzo di bombardamenti e di politiche mirate all’annientamento del popolo palestinese.

Nave con Greta Thunberg che trasporta aiuti per Gaza, il ministro della difesa israeliano: "Antisemita, torna indietro" - La nave Madleen della Freedom flotilla era salpata da Catania per consegnare beni di prima necessitĂ nella Striscia di Gaza, sfidando il blocco navale israeliano che impedisce l'arrivo di aiuti umanitari anche via mare.

La Handala è salpata da Siracusa. Non è una notizia di cronaca navale ma un gesto politico. Porta a bordo aiuti umanitari e civili disarmati, non rappresenta governi ma persone. La sua rotta è Gaza, il suo obiettivo è rompere l'assedio. In mare aperto, laddove

